Братислава, 15 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пристыдил школьника, пришедшего на церемонию вручения наград победителям олимпиад с лентой в цветах украинского флага и отказавшегося пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

AP/TASS Роберт Фицо

Во время церемонии награждения словацкий школьник Симон Оманик демонстративно отказался от рукопожатия с Пеллигрини, а позже в интервью назвал его вруном и популистом.

«У этого хамоватого подростка следует отобрать награду, а вместо неё наградить пощёчиной. Это поведение не заслуживает ни капли уважения. Чему его только учили родители?» — указал он в публикации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом сам Пеллигрини ответил на провокационный жест юноши улыбкой.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому встретиться в Словакии у границы с Украиной. Он отметил, что так будут созданы хорошие условия для открытого обсуждения вопросов о газовом транзите. Зеленский ответил словацкому премьеру фразой «приезжай в пятницу в Киев».

Между Фицо и Зеленским не раз происходили перепалки. Так, 11 января премьер Словакии заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом. Глава киевского режима в конце декабря обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины.