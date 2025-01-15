Москва, 15 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. За первые сутки для участия в Конкурсе социальных архитекторов зарегистрировались более 900 человек, сообщила в среду, 15 января, пресс-служба мероприятия.

Такое количество заявок говорит о востребованности социальных практик в современных российских условиях, отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

В России уже реализуется множество подобных программ — от обсуждения проектов благоустройства и инициативного бюджетирования до прямых линий губернаторов, сказал эксперт. Особое значение приобретают проекты волонтёрства, а также поддержки ветеранов и участников СВО и членов их семей, заявил Алиев.

«Поэтому для организаторов конкурса было очевидно, что в условиях сегодняшних реалий назрела необходимость систематизации этих проектов и сведений о тех людях, которые их реализуют. А это широкий спектр профессионалов самых разных компетенций и профессиональных навыков — от организаторских способностей до интернет-технологий. Конкурс позволит систематизировать эти данные», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, о старте Конкурса социальных архитекторов объявил 14 января первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны.

Запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными, отметил первый замглавы администрации президента. Цель конкурса — отобрать лучших и оказать им необходимую поддержку, добавил Кириенко.