Покровск, ДНР, 15 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России ликвидировали в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) командование 1-й бригады оперативного назначения Нацгварции Украины имени Петра Дорошенко, которую также называют «президентской», передаёт 15 января «Военное обозрение».

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что в результате удара по командному пункту были ликвидированы полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко.

«По последним данным, вместе с командирами были уничтожены несколько офицеров рангом поменьше, включая ответственных за постановку радиоэлектронных помех», — сказано в публикации.

Авторы материала добавили, что часть личного состава президентской бригады была переброшена под Покровск недавно. При этом большинство бойцов принимают участие в боях на лиманском направлении и под Купянском.

Кроме того, подразделения российских войск приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточил, что российские силы продвинулись от населённого пункта Волково к селу Котлино. На данном участке освобождено более 4 тыс. кв. км территории, добавил он.

Ранее российские силы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 157 районах. Удары наносились при поддержке оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении.