Тверь, 15 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Победительница Кубка мира, самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Тверскую федерацию дзюдо.

Социальные сети Ольга Баранова

«Причина смерти — несчастный случай, мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников», — рассказали в спортивной организации.

Собеседники агентства отметили, что Баранова давно завершила спортивную карьеру и работала тренером по фитнесу.

Бывший муж дзюдоистки Михаил Фадеев сообщил, что она боролась с тяжёлой болезнью. Ольге Барановой было 33 года, её смерть наступила 13 января. У неё осталась дочь.

Баранова родилась 18 марта 1991 года в Торжке. В 2007 году она показала третий результат на первенстве России по дзюдо среди кадетов, а в 2010 году завоевала золото Всероссийской юниорской спартакиады и бронзу чемпионата России среди юниоров.

Выступая в самбо, Баранова победила на Кубке мира в 2014 году. На чемпионате России в 2013 году она завоевала серебро, а в 2015 году — бронзу.