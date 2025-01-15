Минск, 15 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своём Telegram-канале видеозапись с 25 российскими военными, освобождёнными из украинского плена.

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15 января Министерство обороны России проинформировало, что Российская Федерация и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек. В ведомстве уточнили, что сейчас освобождённые российские бойцы находятся на территории Белоруссии.

«25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины», — написала Москалькова в соответствующем сообщении.

Уполномоченный по правам человека отметила, что в ближайшее время бойцы получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. Она выразила благодарность Министерству обороны РФ, российским спецслужбам и всем, кто участвовал в организации обмена.

Москалькова также пожелала скорейшего выздоровления и крепкого здоровья освобождённым российским бойцам. Уполномоченный по правам человека добавила, что она и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец лично пообщались с военными с обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим отказался возвращать. Она отмечала, что Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными, несмотря на то, что украинские военные находятся в РФ уже более года.

30 декабря Минобороны России обнародовало информацию о том, что российская сторона вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает обсуждать вопросы обмена военнопленными. Он подчеркнул, что для России важна жизнь каждого бойца, который оказался в плену.