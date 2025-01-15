Москва, 15 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В России осталось всего около 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 15 января в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Сегодня в РФ осталось всего около 7 тыс. фронтовиков. Очень важно окружить их особенной заботой», ― отметил министр.

Он указал на необходимость сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания.

Белоусов добавил, что в день Победы 9 мая ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов. По его словам, фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях.

Как сообщало ИА Регнум, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей выплатят разово ко Дню Победы по 80 тыс. рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, выплаты составят по 55 тыс. рублей.

На заседании российского оргкомитета «Победа» 15 января глава государства поддержал предложение Минобороны РФ о наделении всех ветеранов войны званием почётного гражданина своих городов и населённых пунктов.

Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны будут главными участниками праздника 80-летия Победы. Он также поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение.