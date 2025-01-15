Почти половина немцев выступила против поставок оружия Украине
Tagesspiegel: 48% немецев выступили против поставок вооружений Украине
Берлин, 15 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Почти половина немцев выступила против продолжения поставок вооружений Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Ipsos, которые приводит немецкое издание Tagesspiegel.
«Около половины немцев против продолжения поставок вооружений на Украину. 48% придерживаются такого мнения», — указано в публикации.
При этом ещё 14% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос, а оставшиеся 38% респондентов поддержали продолжение военных поставок Киеву.
Уточняется, что среди опрошенных, выступающих против продолжения поставок вооружений, преимущественно жители восточной части Германии, их доля составила 60%. Говоря о политических предпочтениях, за прекращение поставок выступили сторонники партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ).
Согласно результатам опроса, за продолжение поставок, в свою очередь, выступили приверженцы политического курса партии «Зелёных», Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии Германии.
Опрос был проведен онлайн со 2 по 4 января среди тысячи немецких граждан обоих полов от 18 до 75 лет, которые обладают правом голоса. Исследователи опрашивали жителей разных регионов с разным уровнем образования и политическими предпочтениями.
Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.
Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.