Берлин, 15 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Почти половина немцев выступила против продолжения поставок вооружений Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Ipsos, которые приводит немецкое издание Tagesspiegel.

Ashley Chan/Global Look Press

«Около половины немцев против продолжения поставок вооружений на Украину. 48% придерживаются такого мнения», — указано в публикации.

При этом ещё 14% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос, а оставшиеся 38% респондентов поддержали продолжение военных поставок Киеву.

Уточняется, что среди опрошенных, выступающих против продолжения поставок вооружений, преимущественно жители восточной части Германии, их доля составила 60%. Говоря о политических предпочтениях, за прекращение поставок выступили сторонники партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ).

Согласно результатам опроса, за продолжение поставок, в свою очередь, выступили приверженцы политического курса партии «Зелёных», Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии Германии.

Опрос был проведен онлайн со 2 по 4 января среди тысячи немецких граждан обоих полов от 18 до 75 лет, которые обладают правом голоса. Исследователи опрашивали жителей разных регионов с разным уровнем образования и политическими предпочтениями.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.