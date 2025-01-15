Вашингтон, 15 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону в рамках плана урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters.

Global Look Press

«Большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны», — сказано в публикации.

По мнению команды Трампа, буферная зона должна будет патрулироваться европейскими войсками.

Как отметили авторы публикации, советники избранного американского лидера понимают, что обещание Трампа разрешить украинский конфликт в первый день на посту президента невыполнимо. На это могут уйти месяцы.

Ранее отставной генерал-лейтенант Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять антироссийские санкции в обмен на прекращение огня. Согласно его задумке, полный пересмотр рестрикций будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Киев.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США попытается добиться урегулирования конфликта на выгодных для Киева условиях, заявил кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет. Он также отметил, что команда Трампа чётко понимает: для достижения долгосрочного мира необходимо добиться прекращения боевых действий.