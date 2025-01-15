Москва, 15 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах, заявил в среду, 15 января, президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Документы ярко показывают роль Красной армии в разгроме нацизма, сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

«От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся в их распоряжении архивные документы. Конечно, всё, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. [Это] будет ярко показывать роль и значение Красной армии и Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом, будет утверждать ту самую историческую память», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания оргкомитета Путин подчеркнул, что главными участниками праздника 80-летия Победы 9 мая 2025 года будут ветераны. Глава государства поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение.

Президент также подписал указ, в соответствие с которым ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей в 2025 году выплатят разово по 80 тыс. рублей.

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил Путин. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул он.