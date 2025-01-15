Рязань, 15 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета выехали в рязанскую школу, где, по предварительным данным, произошла стрельба, сообщило издание YA62.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Обстоятельства [случившегося] выясняются», — сказал собеседник журналистов.

В управлении МВД по региону в свою очередь сообщили, что один из учеников по неосторожности выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Пострадавшего доставили в больницу.

«По предварительной информации, один из учащихся 8-го класса по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника. Игрушка свободным доступом приобретена на одном из маркетплейсов в сети Интернет», — сказано в сообщении.

ИА Регнум

Угрозы жизни и здоровья пострадавшего нет, отметила пресс-служба. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 января Telegram-канал Mash сообщил, что в одной из школ Рязани произошла стрельба. Подросток выстрелил из игрушечного травматического пистолета пластиковыми пулями в голову одноклассника, отмечалось в сообщении. Бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области.

Причиной стрельбы стал буллинг новенького мальчика в классе, рассказал ИА Регнум одноклассник пострадавшего. Стрелявший тайно принёс пистолет в школу, чтобы поиздеваться над новеньким учеником, которого он уже давно травит, в течении дня он стрелял в свою жертву несколько раз, сообщил собеседник агентства.