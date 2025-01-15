Киев, 15 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши в возрасте 17 лет обязаны встать на воинский учёт. Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на Верховную раду.

Global Look Press

«Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учёт призывников с помощью электронного кабинета или с помощью личного прибытия в военкомат», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что перед началом базовой военной подготовки юноши должны будут ещё пройти медицинское освидетельствование.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы «снесут» Владимира Зеленского, если тот распорядится снизить мобилизационный возраст до 18 лет. При этом сотрудников военкоматов будут убивать для защиты сыновей.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.