Москва, 15 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» планирует начать выпуск отечественных минивэнов в 2027 году. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Объём финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 млрд рублей. Сегодня этот проект уже имеет реальные черты. Мы планируем, что он будет запущен на наших конвейерах в Тольятти в 2027 году», — отметил он.

Соколов сообщил, что общий объём продаж компании в 2024 году стал рекордным, составив 525 525 единиц.

Как передавало ИА Регнум, Соколов также отметил, что экспорт автомобилей Lada из РФ в 2024 году увеличился в четыре раза, превысив 21 тыс. единиц и охватив более 20 стран. Также компания начала экспортировать автомобили Lada в Иран, ОАЭ, Ливан, а также на Кубу.

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Лидером продаж остался «АвтоВАЗ» с 35 619 проданными автомобилями Lada.