Москва, 15 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Россия и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В настоящее время освобождённые российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, отметило оборонное ведомство.

Ожидается, что вскоре освобождённые военные вернутся в Россию, где уже пройдут полное лечение и реабилитацию.

«Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. . При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — добавили в Минобороны.

В конце прошлого года Москве и Киев провели также при посредничестве ОАЭ большой обмен в формате 150 на 150. При этом в начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет забирать. Омбудсмен отметила, что Украина затягивает обмен пленными, при том что украинские военные находятся в РФ уже более года.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает прилагать усилия и вести работу над возвращением пленных бойцов с территории Украины.