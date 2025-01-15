Москва, 15 января, 2025, 15:24 — ИА Регнум. На парад Победы в Москве пригласили воинские формирования из 19 дружественных стран, 10 из них уже подтвердили своё участие, сообщил 15 января министр обороны России Андрей Белоусов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза», — сказал глава оборонного ведомства в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Белоусов добавил, что помимо Москвы парады Победы пройдут во всех восьми городах-героях.

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны будут главными участниками праздника 80-летия Победы. Глава государства также поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение.

Кроме того, российский лидер сообщил о подписании указа, согласно которому единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны, их вдовы и малолетние узники концлагерей.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

В 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры дружественных России стран.