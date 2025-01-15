Рязань, 15 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Причиной стрельбы из игрушечного пистолета в рязанской школе №47 стал буллинг новенького мальчика в классе. Об этом ИА Регнум рассказали одноклассник пострадавшего. После стрельбы из игрушечного пистолета ребёнка госпитализировали в больницу с травмами головы.

ИА Регнум

Днем 15 января в одной из средних школ Рязани 14-летний школьник Иван (имя изменено) выстрелил из пистолета в одноклассника Сергея (имя изменено). Пуля угодила ребенку в голову — мальчика экстренно госпитализировали.

Очевидцы происшествия рассказали ИА Регнум, что пистолет, из которого стрелял Ваня, был пневматический. Мальчик тайно принес его в школу, чтобы поиздеваться над новеньким учеником Сергеем, которого уже давно травит. В течении дня Ваня несколько раз стрелял в сторону Сергея, но промахивался. Все действо сопровождалось бурным смехом и улюлюканьем.

«Сережа — новенький в нашем классе. Как это обычно бывает, кому-то Сережа понравился, кому-то нет. Ване он сразу не понравился, он стал буллить новенького и подшучивать над ним. Сегодня Ваня принес в школу пневматический пистолет и стрелял в Сережу несколько раз, но промахивался. Позже, когда мы были в учебном классе, Ваня снова игрался с пистолетом и решил проверить, заряжен ли он. В этот момент раздался выстрел. Пуля пролетела прямо у меня перед глазами и угодила Сереже в голову. Он сразу согнулся и застонал от боли», — рассказала одноклассница пострадавшего.

На шум прибежали учителя, которые вызвали на место врачей скорой помощи. Медики экстренно госпитализировали ребенка в одну из детских больниц Рязани с травмами головы.

По словам очевидцев, сразу после стрельбы учителя обыскали вещи всех учеников и нашли тот самый пистолет в рюкзаке у Ивана. При этом подросток заявил, что выстрелил в Сережу случайно, когда играл с пистолетом. Информацию о происшествиях передали в правоохранительные органы, которые уже начали проверку по факту случившегося.

«Предварительно установлено, что учащийся принес в школу игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками, при неосторожном обращении с которым пулька попала в другого подростка. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных лиц образовательной организации. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками Иван приобрел на маркетплейсе.

Одноклассники пострадавшего мальчика рассказали, что в школе действует запрет на ношение мобильных телефонов. По словам детей, их изымают на входе в учебное заведение, поэтому школьники не понимают, как Ивану удалось пронести пистолет через систему контроля.