Москва, 15 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России проведёт в стране и за рубежом более 20 научных мероприятий, направленных против фальсификации истории. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов 15 января в ходе заседания организационного комитета «Победа».

«Планируется провести более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий в России и за рубежом», — сказал Белоусов.

В апреле, добавил он, совместно с белорусскими коллегами запланировано проведение третьего Международного антифашистского конгресса.

Продолжится публикация материалов из фонда Центрального архива Минобороны — документы о действиях Красной армии и преступлениях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Для экспонирования в рамках выставки «Без права на забвение» уже подготовлены более 250 исторических документов, также сообщил министр.

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