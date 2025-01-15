Москва, 15 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны будут главными участниками праздника 80-летия Победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 января в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Elena Mayorova/Global Look Press

Ветераны являются для всех россиян примером безусловного патриотизма, подчеркнул он.

«Они главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам — самое пристальное, сердечное внимание», — сказал Путин.

Глава государства поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение. Он добавил, что поздравлять ветеранов с годовщиной Победы следует с учётом их возраста и состояния здоровья.

Недопустимо, добавил Путин, чтобы памятные мероприятия были формальными и сопровождались гонками за цифрами. Память — это конкретные дела, это удобные ветеранам форматы поздравлений и интересные, содержательные проекты для подрастающего поколения.

Президент одобрил инициативу по присвоению всем фронтовикам звания «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета.

Он также сообщил о подписании указа, согласно которому единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны, их вдовы и малолетние узники концлагерей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, военных базах и строительстве оборонительных сооружений, назначена выплата в размере 55 тыс. рублей.