Москва, 15 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, на заседании оргкомитета «Победа» поручил проанализировать состояние воинских мемориалов и привести воинские захоронения в безукоризненный порядок.

Павел Львов/РИА Новости

«Необходимо тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времён войны, обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей», — сказал глава государства.

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