Киев, 15 января, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Украинские онлайн-СМИ обяжут удалять негативные комментарии о государственных чиновниках. Соответствующий законопроект Верховная рада Украины приняла 14 января.

Annette Riedl/Global Look Press

Данный документ вносит корректировки в статью закона «О медиа», которая предполагает ответственность за распространение ложной информации. Ранее интернет-медиа были обязаны удалять недостоверные данные, опубликованные в комментариях, в течение трёх суток с момента получения предписания Нацсовета.

Согласно новым правилам, СМИ должны будут это сделать в течение трёх дней при получении извещения об открытии дела судом. В противном случае редакции могут привлекать к ответственности.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложили ввести военную цензуру в стране. По его словам, такая мера даст необходимые полномочия властям.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 31 марта 2023 года действует закон «О медиа», позволяющий закрыть или оштрафовать любое СМИ. В начале июня Национальный совет Украины аннулировал лицензии семи украинских каналов — «112», Newsone, «Наш», «Макси ТВ», ZIK, Ukrlive, «Первый независимый».

Весной 2023 года Киев ввёл цензуру на освещение боевых действий для западных СМИ. Из-за этого ограничили работа журналистов как в прифронтовых районах, так и в зоне боевых действий. Некоторые территории можно посетить лишь в сопровождении военных, а в других районах репортёрам и вовсе не разрешают работать.