Москва, 15 января, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей выплатят разово по 80 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, ― по 55 тыс. рублей», ― сообщил российский лидер на заседании российского оргкомитета «Победа».

Также глава государства поддержал предложение Минобороны РФ о наделении всех ветеранов войны званием почётного гражданина своих городов и населенных пунктов.

«Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», ― подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры дружественных России стран.

В начале декабря Путин заявил, что на парад Победы приглашены лидеры стран ОДКБ и их воинские расчёты. В конце минувшего года президент России лично пригласил лидеров стран Содружестве Независимых Государств на празднование 80-летия Победы.

Согласно указу президента РФ, ежегодно ко Дню Победы Фондом пенсионного и социального страхования РФ выплачивается праздничная выплата в размере 10 тыс. рублей. Она полагается инвалидам и ветеранам, принимавшим непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

В 2024 году социальный фонд России обеспечил праздничную выплату участникам и инвалидам войны, приуроченную к 79-летней годовщине Победы. Надбавки к ежемесячным выплатам получили 9,7 тыс. ветеранов, проживающих в России и Прибалтике.