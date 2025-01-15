Москва, 15 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил в среду, 15 января, на заседании оргкомитета «Победа» президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нынешний год 80-летия Победы имеет знаковую роль, сказал глава государства.

«В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества», — заявил Путин.

Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.

В начале декабря Путин заявил, что на парад Победы 9 мая 2025 года приглашены лидеры стран ОДКБ и их воинские расчёты. В конце 2024 года президент лично пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств на празднование 80-летия Победы.