Москва, 15 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Сумму в $100 тыс., которая была получена от разведки Украины, пытавшейся подкупить российских военных в Горловке в ДНР, направлена на нужды Вооружённых сил России. Об этом 15 января сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

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Речь идёт о деньгах, выплаченных в качестве аванса. Украинские разведчики намеревались подкупить бойцов ВС РФ, чтобы склонить их к сдаче занимаемых позиций в Горловке. Всего украинская сторона предлагала за это $1 млн.

В ФСБ уточнили, что полученные денежные средства переданы на закупку материально-технических средств для подразделений российских войск, действующих в зоне специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября ФСБ проинформировала, что сорвала попытку военной разведки Украины по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. Для осуществления своих замыслов Киев хотел завербовать российского военного лётчика.