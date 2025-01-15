Москва, 15 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Портрет Дмитрия Певцова висел в фойе «Ленкома Марка Захарова» несмотря на то, что актёр уволился из театра в 2021 году. Теперь эта ошибка исправлена, говорится в опубликованном 15 января комментарии учреждения.

Михаил Терещенко/ТАСС

В «Ленкоме» пояснили, что традиция предполагает размещение в фойе фотографий артистов и ведущих сотрудников, работающих в театре. Певцов забрал из театра трудовую книжку, когда был избран депутатом Госдумы VIII созыва. В дальнейшем он не раз выражал в заявлениях негативную позицию в отношении театра, в частности, заявлял, что от «Ленкома» «ничего не осталось, кроме названия».

«Фотография артиста в отличии от всех тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить», — заявили представители «Ленкома».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Певцов заявил, что его связь с «Ленкомом», где он прослужил 33 года, окончательно оборвалась — накануне из фойе убрали портрет артиста. По словам актёра, в театре дали понять, что больше не нуждаются в его услугах.

В ноябре Певцов в последний раз вышел на сцену театра в спектакле «Юнона и Авось».