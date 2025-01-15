Москва, 15 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей Lada из РФ в 2024 году увеличился в четыре раза, превысив 21 тыс. единиц. Об этом сообщил президент автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов на пресс-конференции, посвящённой итогам 2024 года.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В 2024 году экспортные поставки автомобилей LADA выросли в четыре раза, превысив 21 тыс. штук и охватив более 20 стран», — рассказал он.

Соколов уточнил, что в 2024 году компания начала экспортировать автомобили Lada в Иран, ОАЭ, Ливан, а также на Кубу. Общий объём продаж компании также стал рекордным, составив 525 525 единиц.

Как передавало ИА Регнум, с 14 января «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%. Lada Granta в базовой комплектации подорожала на 50 тыс. рублей, и теперь её стоимость начинается от 750 тыс. рублей. Niva Legend также прибавила в цене на 40 тыс. рублей, новая цена составила 1,02 млн рублей. При этом в компании отметили, что цены на модели Vesta, Largus, Niva Travel и новую Aura остались прежними.