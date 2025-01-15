Рязань, 15 января, 2025, 14:30 — ИА Регнум. В одной из школ Рязани произошла стрельба. Об этом 15 января сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что учебное учреждение расположено в Московском районе города.

«Подросток выстрелил из травматического пистолета в голову 14-летнего ученика», ― говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

По информации местных СМИ, медики диагностировали у подростка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области. Он находится под контролем врачей.

Как выяснилось, пистолет, из которого стрелял ученик, оказался игрушечным — с пластиковыми пулями. На перемене ребята игрались, одна из пуль попала пострадавшему в голову.

В настоящее время в школе работают силовики. Учебный процесс частично остановили, ведутся оперативные и следственные действия. Также организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ученик восьмого класса напал с ножом на одноклассников в филиале краснодарской школы в посёлке Российском. В администрации Краснодара проинформировали, что пострадавших трое. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку по этому факту.

В Новом Уренгое 10 октября учащийся одной из школ города принёс в учреждение пневматический пистолет, оружие выстрелило внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся, она получила ссадину на щеке. Следователи возбудили уголовное дело.