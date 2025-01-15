Таллин, 15 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день у Эстонии нет необходимости закрывать пограничные пункты на границе с Россией. Об этом 15 января в интервью газете Postimees заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД республики Янек Мяги.

Global Look Press

По его словам, в этом вопросе ведомство основывается на оценке угроз.

«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», — подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, эстонская оппозиционная партия Isamaa во главе с Урмасом Рейнсалу 13 января инициировала законопроект о закрытии границы с Россией. Лидер политической силы обосновал это несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц.

Рейнсалу также обвинил Россию в подрыве кабелей в Финском заливе, однако не предоставил каких-либо доказательств. По его словам, на фоне сложившейся ситуации в области безопасности закрытие русско-эстонской границы выглядит уместно.

Финляндия 14 декабря 2023 года закрыла все КПП на границе с РФ. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финский премьер-министр Петтери Орпо 8 января текущего года заявил, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой по решению финских властей.

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило 18 сентября прошлого года предположил, что Хельсинки и Таллину необходимо разработать план по полному запрету движения российского флота в Балтийском море. Он упомянул, что закрытие Финского залива может произойти в случае возникновения опасности, но не объяснил, в чём эта опасность может состоять.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные планы чушью и глупостью и подчеркнул, что ограничить российское судоходство в Балтийском море не удастся никакими мерами или законами.