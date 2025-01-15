Лос-Анджелес, США, 15 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Страховые потери от бушующих в Калифорнии пожаров, по предварительным подсчётам, могут составить 40 млрд долларов. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW).

Nick Ut/Global Look Press

«Стоимость лесных пожаров, опустошающих районы Лос-Анджелеса, продолжает расти, и, по новым оценкам, общие страховые убытки в настоящее время достигают 40 млрд долларов», — указано в публикации.

14 января KBW опубликовал другой прогноз, однако по ситуации на 15 января предполагаемый объём страховых потерь увеличился вдвое. На данный момент самый оптимистичный сценарий развития событий предполагает убытки в отрасли в размере 25 млрд долларов.

Ухудшение прогноза аналитики связали с тем, что пожары в Калифорнии приобрели неконтролируемый характер. По их мнению, финансовые потери со временем лишь продолжат расти.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила площадь территории Лихтенштейна (которая составляет 160 кв. км). Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе превышает урон, который мог бы нанести ядерный удар.