Энергодар, Запорожская область, 15 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Глава города Энергодара Запорожской области Эдуард Сеновоз уходит с поста ради новых задач. Об этом он сообщил 15 января в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было лёгким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн «Росэнергоатом», — написал Сеновоз.

Он отметил, что концерну необходимы его компетенция и опыт. По словам главы города, прежние задачи по антикризисной работе и формированию процессов муниципального управления, которые были поставлены при его направлении в Энергодар, решены.

В ближайшее время, добавил Сеновоз, депутаты городского совета рассмотрят заявление о досрочном прекращении его полномочий и назначат исполняющего обязанности главы Энергодара.

Как сообщало ИА Регнум, Сеновоз возглавил администрацию Энергодара, на территории которого находится Запорожская АЭС, в декабре 2022 года. Ранее он был руководил сервисной компанией «Смоленская АЭС — Сервис», входящей в «Росатом».