Киев, 15 января, 2025, 14:15 — ИА Регнум. После распада подготовленной на Западе бригады ВСУ «Анна Киевская», из которой ещё до прибытия на фронт дезертировали более четверти бойцов, руководители киевского режима решили больше не создавать новые бригады, отметил в своей статье в журнале Forbes в среду, 15 января, журналист Дэвид Экс.

Global Look Press

Теперь командование ВСУ намерено пополнять новобранцами действующие подразделения, а не создавать новые, написал автор.

«В дальнейшем новые украинские рекруты должны будут присоединяться к существующим бригадам, и потенциально это обеспечит опытным подразделениям полную численность», — отметил Экс.

Как передавало ИА Регнум, ранее западные СМИ сообщали, что 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская» начала разваливаться ещё до того, как прибыла в зону боевых действий в районе Красноармейска. Украинское командование формирует бригады из неопытных бойцов, которые при первой возможности пытаются сбежать, отмечалось в сообщениях.

Украинский журналист Юрий Бутусов ранее заявлял, что около тысячи военных из обученной во Франции и Польше бригады дезертировали после прибытия на передовую. Он связал дезертирство с тем, что 155-я бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили. Позднее число дезертировавших бойцов бригады, по данным СМИ, выросло до 1700.

В ноябре депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о значительном увеличении числа дезертиров в ВСУ. По её оценке, проблема приобрела сумасшедшие масштабы. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военным, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, без каких-либо последствий вернуться и продолжить службу. Украинские СМИ отмечали, что желающих воспользоваться этим предложением оказалось немного.