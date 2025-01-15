Москва, 15 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Бас-гитарист патриотической группы СПЛАВ Павел Сывороткин впал в кому после того, как несколько раз упал в обморок у себя дома в подмосковном Клину. Супруга музыканта вызвала скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу. Спустя пять дней Павел скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

52-летний бас-гитарист Павел Сывороткин умер 27 ноября, но о его смерти стало известно только сегодня.

«20 ноября Павел, находясь дома, потерял сознание. Жена услышала грохот на кухне и увидела, что ее супруг лежит на полу. Марианна вызвала скорую помощь, но к приезду медиков мужчина пришел в сознание и чувствовал себя удовлетворительно», — рассказал источник.

К приезду скорой помощи Павел смог самостоятельно встать и чувствовал себя, по его заверениям, неплохо. Госпитализация мужчине не понадобилась. Но 22 ноября ситуация опять повторилась.

«Примерно в 5 утра 22 ноября Марианна услышала грохот в коридоре и выбежала из комнаты, чтобы проверить, что случилось. Она увидела, что ее муж лежит на полу», — уточнил источник.

Женщина сразу же позвонила в скорую помощь. Пока медики ехали, Павел смог доползти до кровати и сказать жене, что у него очень сильно болит голова. Приехавшие медики госпитализировали мужчину. На момент госпитализации Павел находился в коме. 27 ноября музыкант скончался, не приходя в сознание.

«Причиной смерти стала инерционная закрытая черепно-мозговая травма. Такая травма возникает при падении», — уточнил источник.

Павел Сывороткин был бас-гитаристом в патриотической группе СПЛАВ. Творческий коллектив группы писал песни про бойцов СВО и часто ездили в зону специальной военной операции с гуманитарной помощью. Жена Сергея Марианна также является участником группы и играет на клавишах.