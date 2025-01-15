Москва, 15 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Маршрут транзита газа из России в Приднестровье определят в результате дополнительных переговоров, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Газ будет подан как гуманитарный газ в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий. Маршрут транзита будет определён в результате дополнительных переговоров», — сказал он.

15 января Красносельский прибыл в Москву для переговоров о поставках газа. Он отметил, что на данный момент точная дата возобновления поставок неизвестна, однако российский газ в скором времени поступит в Приднестровье.

Ранее Приднестровье и Молдавия получали газ из РФ через украинскую территорию. Киевский режим остановил транзит российского газа по своей территории с 1 января.

5 января минобороны ПМР сообщило, что военные оказывают помощь местным жителям. На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей.

Как передавало ИА Регнум, 10 января власти Приднестровья продлили режим чрезвычайного положения из-за острой нехватки газа в регионе. Одновременно Молдавия заблокировала поставки электроэнергии в республику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством над жителями блокировку молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье. По её словам, происходящее в непризнанной республике показывает то, что западные страны стимулируют во всех точках мира, и делают это «под лжелозунгами о свободе и демократии».