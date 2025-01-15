Москва, 15 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Главу ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована) Марию Певчих (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Кадр из видео

На указанном сайте Певчих обвинили в «актах гуманитарной агрессии против Украины». Также иноагента обвинили в манипулировании общественно значимой информацией в пользу России, продвижении тезисов за снятие антироссийских санкций.

Причиной такого решения стали заявления Певчих о возможном, по её мнению, обмене некоторых российских заключённых на отмену санкций Запада против РФ.

В декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск Певчих. Позже Минюст РФ внёс её в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа России, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ, призывала к свержению действующей власти в стране.

Как передавало ИА Регнум, руководство МГУ приняло решение удалить фотографию Певчих с сайта после скандального интервью Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее на сайте социологического факультета было поздравительное письмо в адрес студентки 5-го курса Марии Певчих. Теперь ссылка отображается цифрами 404 — «страница не найдена».

«Миротворец» является скандальным украинским сайтом, который публикует личные данные известных людей. На незаконность раскрытия частной информации многократно указывала российская сторона.