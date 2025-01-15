Зеленоградский административный округ, Москва, 15 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. В Зеленоградском административном округе столицы на территории хлебозавода произошла драка со стрельбой, в ходе которой ранения получили бригадир цеха и разнорабочий. По одной из предварительных версий, один из раненых напал на водителя грузовика из-за опоздания на 15 минут.

Belkin Alexey/Global Look Press

Все произошло 14 января на хлебозаводе № 28 в Зеленограде. Примерно в половине десятого вечера на его территорию приехал грузовик, за рулем которого находился житель Подмосковья Андрей (имя изменено), чтобы загрузить хлеб и развезти его по магазинам. Но он опоздал на 15 минут. Бригадир цеха Мамаджон О. (имя изменено), по словам свидетелей, начал кричать на него, а затем бросился с кулаками. Мужчина не остался в ответе, между ними завязалась драка, после чего на помощь своему земляку-бригадиру прибежал разнорабочий.

«Мы стояли в курилке и не ввязывались, наблюдали, — рассказал ИА Регнум сотрудник завода, — а потом был ужас — когда прибежал этот второй, он разнорабочий, он там только хлеб помогает складывать. Второй тоже напал на водителя, и мы просто опешили. А затем все случилось в считанные секунды. Бригадир схватил какую-то железную балку и уже хотел ударить ей водителя, который к тому моменту уже был сильно избит. Тот вытащил пистолет (у него, оказывается, всегда был травматический с собой) и выстрелил сначала в воздух, а потом в бригадира и в этого второго».

Бригадир цеха после выстрела упал, истекая кровью. Другие рабочие, увидев это, стали звонить в скорую помощь и полицию.

На сегодняшний день известно, что 37-летний начальник участка хлебозавода получил ранение в живот, он находится в больнице, его 43-летний земляк был ранен в руку, но от госпитализации отказался.

С водителем сейчас работают следователи. Ему грозит как минимум статья за превышение пределов самообороны, если экспертиза признает, что здоровью его оппонентов был причинен тяжкий вред. А это не исключено, поскольку один из раненых получил сочетанный перелом обеих костей предплечья, что чревато утерей трудоспособности.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года в Москве на Большой Никитской между несколькими мужчинами произошёл конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из участников инцидента получил ранение в область бедра. Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.