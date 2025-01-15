Казахстанцы в международном розыске: ищет Афганистан, ищут США и Россия
Беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова перестал искать Интерпол. Это существенно облегчит ему не только передвижение между странами, но и политическую деятельность, направленную на борьбу с действующим политическим режимом Казахстана.
Читайте также: Интерпол перестал искать олигарха Аблязова, в Казахстане поиски продолжают
Но в «красном списке» Интерпола остались еще 28 человек. Довольно интересно, кого именно и за что подали в международный розыск.
- Жамухамедов Эмиль Женисович. Родился в Алма-Ате 5 февраля 1968 года. Разыскивается МВД РК за вооруженное ограбление. Профиль на сайте Интерпола.
- Павлюк Николай. Родился в Бишкуле 26 мая 1974 года. Разыскивается властями Российской Федерации за побег из тюрьмы. Гражданство Казахстана, России, Эстонии. Профиль на сайте Интерпола.
- Машанов Ербол. Родился 2 июня 1968 года. Разыскивается за мошенничество властями Афганистана. Профиль на сайте Интерпола.
- Хакимов Равиль Амирович. Родился 20 октября 1996 года в Павлодаре. Разыскивается МВД РК и властями России за членство в террористической организации. Профиль на сайте Интерпола.
- Зарецких Татьяна. Родилась 15 апреля 1973 года в Караганде. Разыскивается властями России за мошенничество и мошенничество с кредитами. Профиль на сайте Интерпола.
- Смагулов Руслан. Родился 27 декабря 1979 года в Павлодарской области. Разыскивается властями России за убийство, незаконное приобретение, продажу, хранение и транспортировку огнестрельного оружия. Гражданство Казахстан, Россия. Профиль на сайте Интерпола.
- Осмаев Руслан. Родился 3 апреля 1987 года в городе Агадырь Карагандинской области. Разыскивается властями России за попытку незаконной продажи наркотиков. Гражданство Казахстан, Россия. Профиль на сайте Интерпола.
- Самохина Нина. Родилась 6 апреля 1947 года в Алма-Ате. Разыскивается властями России за мошенничество. Профиль на сайте Интерпола.
- Бургасов Адам. Родился 13 января 1991 года в Павлодаре. Разыскивается властями России за участие в незаконных вооруженных формированиях. Профиль на сайте Интерпола.
- Храпунов Ильяс. Родился 15 января 1984 года в Таразе. Разыскивается властями Казахстана за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола.
- Храпунова Лейла Калибековна. Родилась 19 декабря 1958 года в Восточно-Казахстанской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств. Профиль на сайте Интерпола.
- Храпунов Виктор Вячеславович. Родился 24 ноября 1948 года в Восточно-Казахстанской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за создание и руководство организованной преступной группировкой, легализацию незаконно полученных денежных средств, хищение доверенной ему собственности, мошенничество, получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями. Профиль на сайте Интерпола.
- Исетов Ильяс Урячевич. Родился 27 сентября 1965 года в деревне Арасланово в Башкирии. Розыскивается с 1997 года МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола.
- Канапьянов Сакен. Родился 10 ноября 1975 года в городе Алма-Ата. Разыскивается властями России за присвоение чужого имущества. Профиль на сайте Интерпола.
- Кудрявцев Валерий Васильевич. Родился 14 апреля 1961 года в городе Фергане в Узбекистане. Гражданин России с видом на жительство в Казахстане. Разыскивается МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола.
- Исмаилов Мейрамбек. Родился 1 мая 1987 года в городе Жанатас Джамбульской области. Разыскивается за убийство. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола.
- Якунина Кристина Игоревна. Родилась 29 июля 1989 года в Алма-Ате. Разыскивается МВД РК за соучастие в убийстве, вымогательство, кражу и уничтожение документов. Профиль на сайте Интерпола.
- Линник Сергей. Родился 7 марта 1988 года в Кзыл-Орде. Гражданство Казахстана и России. Разыскивается властями США за грабежи, нападения и незаконное владение оружием. Профиль на сайте Интерпола.
- Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович. Родился 2 июля 1967 года в городе Балхаш Карагандинской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола.
- Хаблов Максим Васильевич. Родился 16 мая 1981 года в Джамбульской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности. Профиль на сайте Интерпола.
- Налобин Валерий Геннадьевич. Родился 27 августа 1974 года в Алма-Ате. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола.
- Смагулов Нурлан Карлович. Родился 4 декабря 1964 года в городе Семипалатинске. Разыскивается МВД Казахстана за убийство. Профиль на сайте Интерпола.
- Чанаев Ильхам. Родился 21 января 1985 года в деревне Эски-Каунчи Янгиюльского района Узбекистана. Гражданство Казахстан и Турция. Разыскивается властями Казахстана за убийство. Интересно, что на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам его в разыскиваемых лицах нет. Профиль на сайте Интерпола.
- Бакиев Салман Ахматович. Родился 13 ноября 1977 года в Алма-Атинской области. Гражданство Казахстан и Германия. Разыскивается МВД РК за убийство. Профиль на сайте Интерпола.
- Турсынбаев Рустем Турарович. Родился 2 июля 1962 года в Алма-Ате. Разыскивается Департаментом государственных доходов по городу Алма-Ате за хищение доверенного ему имущества, легализацию денег или другого имущества, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, подделку документов и печатей, создание и руководство организованной преступной группой. Профиль на сайте Интерпола.
- Тулебаев Даурен Тулебаевич. Родился 29 октября 1977 года в Алма-Атинской области. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за контрабанду, создание и участие в организованной преступной группе. Профиль на сайте Интерпола.
- Ибрагимов Рустем Шамильевич. Родился 10 октября 1974 года в Алма-Ате. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности. Профиль на сайте Интерпола.
- Погорелов Анатолий Мартемьянович. Родился 19 января 1952 года в Астане. Разыскивается Национальным бюро по противодействию коррупции за хищение доверенной ему собственности, незаконное использование денежных средств банка. Профиль на сайте Интерпола.
А теперь небольшой анализ по данному списку:
- в списке из 28 человек 4 женщины и 24 мужчины;
- самой пожилой из разыскиваемых — 70 лет, самому молодому — 20 лет;
- Казахстан через Интерпол разыскивает 19 казахстанцев, США — 1, Афганистан — 1, Россия — 7;
- из 19 человек, разыскиваемых Казахстаном через Интерпол, трое во внутриказахстанском розыске отсутствуют;
- из 16 разыскиваемых как Интерполом, так и внутри страны казахстанцев Национальное бюро по противодействию коррупции ищет 8 человек, Департамент государственных доходов — 1 человека, 7 человек ищет МВД. То есть в основном идет розыск экономических преступников.
Для сравнения с другими постсоветскими странами приведу численность их граждан, разыскиваемых Интерполом (часть людей может быть одновременно в списках 2 или даже 3 стран, гражданство которых они имели):
- Казахстан — 28
- Армения — 32
- Азербайджан — 160
- Белоруссия — 6
- Киргизия — 21
- Молдавия — 37
- Россия — 160
- Таджикистан — 17
- Туркмения — 1
- Узбекистан — 19
- Украина — 88
- Грузия — 55
- Эстония — 3
- Латвия — 5
- Литва — 14
Фактически, тут прослеживается примерная зависимость от численности населения, но из нее выпадает Азербайджан с очень большим количеством беглецов и Белоруссия — с малым. По понятным причинам, из-за закрытости страны у Туркмении всего один разыскиваемый.
Читайте также: Восемь интересных фактов о работе судов в Казахстане