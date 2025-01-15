Москва, 15 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. При необходимости российские спортсмены могут сменить гражданство, ведь их никто не держит. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Belkin Alexey/Global Look Press Ирина Роднина

«Если захочешь поменять гражданство, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство», — рассказала она в беседе со Sport24.

Роднина уточнила, что запрет двойного гражданства определёнными странами никак не повлияет на ситуацию, ведь спортсмены могут просто отказаться от российского. При этом она добавила, что смена гражданства потребует много времени, сил и денег, однако, по её словам, если есть желание, то человека никто не будет останавливать.

Как передавало ИА Регнум, в декабре сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента Чехии утвердили законопроект о запрете двойного гражданства для россиян. Для вступления в силу закон должны поддержать члены верхней палаты парламента Чехии, а затем его должен подписать президент страны.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что литовцы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не смогут поступить на военную службу. Соответствующий законопроект был подготовлен минобороны республики.