Московская область, 15 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ) возбудили в Московской области в отношении заместителя главы администрации Рузского городского округа Инны Лапшиной, сообщил источник ИА Регнум.

ruzaregion.ru Заместитель главы администрации Рузского городского округа Инна Лапшина

По предварительным данным, чиновницу подозревают в получении 325 тыс. рублей от представителя строительной организации, которая занималась выполнением работ в рамках муниципального контракта. Как отметил собеседник агентства, правоохранители провели обыски и изъяли средства в размере 325 тыс. рублей, компьютер, телефон и записную книжку Лапшиной.

Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, по данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей.