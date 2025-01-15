Москва, 15 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Решение властей Львова эксгумировать останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, указывает на то, что это реальность киевского режима. Об этом 15 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Социальные сети Могила Героя Советского Союза Николая Кузнецова во Львове

«Что касается эксгумации останков героя Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что ему неизвестно, были ли какие-то конкретные предложения обменять останки советского разведчика на пленных украинских военнослужащих.

«Важно всё-таки отдавать приоритет живым. И все, кто осуществляет контакты, делают всё возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой [из украинского плена]», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, власти украинского Львова одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских воинов, в том числе Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова. Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище.

Планируется, что на первом этапе перенесут памятник, затем проведут эксгумацию и перезахоронят останки советских солдат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 августа заявила, что мировое сообщество должно отреагировать на включение немецким бундесвером бывших нацистов времён гитлеровской Германии в число тех, кто должен служить примером военного превосходства. В качестве примера дипломат указала бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, который участвовал в Курской битве и сбил более 70 советских самолётов. Все они 80 лет считались во всём мире военными преступниками, подчеркнула она. Теперь по распоряжению бундесвера, по словам Захаровой, они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие в пепелища.