Москва, 15 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Конкретной информации о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию нет. Кремль сообщит, когда она появится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 января журналистам.

Kremlin Pool/Global Look Press Лидер КНДР Ким Чен Ын

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в первой половине 2025 года. Отмечалось, что Пхеньян «взвешивает» такую возможность.

«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Новым годом и отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна отвечает коренным интересам дружественных отношений двух стран. Ким Чен Ын в своём поздравительном письме пожелал российской армии и народу победить неонацистов в 2025 году.

В июне 2024 года Путин посетил КНДР с официальным визитом. Стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, которое, как отметил российский лидер, по сути, является возвращением к договору времён СССР. Песков пояснял, что это соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.