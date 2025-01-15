Москва, 15 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Российская сторона прилагает все усилия, чтобы попавшие в украинский плен военнослужащие вернулись на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 января журналистам.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают всё возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Песков проинформировал, что Россия продолжает обсуждать с Украиной вопросы обмена военнопленными. Он отметил, что обменный процесс идёт нелегко, однако стране важна жизнь каждого военного, поэтому такая работа будет продолжена.

30 декабря в Россию вернулись из плена 150 военнослужащих, взамен Украине были переданы 150 пленных бойцов ВСУ. Минобороны РФ отметило, что обмен состоялся при посреднических усилиях Объединённых Арабских Эмиратов.