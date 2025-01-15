Москва, 15 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются законными целями для российских военных. Об этом заявил журналистам 15 января пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Oleksandr Klymenko/Global Look Press

Он напомнил, что иностранные наёмники в зоне спецоперации борются против Вооружённых сил РФ, о чём хорошо известно России.

«Нам хорошо известно, и это всё фиксируется на земле», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ не раз заявляли, что иностранные наёмники для Киева — «пушечное мясо». Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на то, что иностранцы активно участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. Дипломат подчёркивала, что они ведут себя как террористы и готовы прикрываться детьми.