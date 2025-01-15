Москва, 15 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 15 января в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российский бойцы поразили живую силу и технику противника в населённых пунктах Двуречная, Звановка, Петровка в ДНР, а также ликвидировали формирования мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, российские силы освободили город Дзержинск в ДНР. На данный момент российские военные проводят зачистку прилегающей шахты от остатков сил украинских формирований.

14 января Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Нескучное и Терны в ДНР. Ранее российские военные полностью освободили город Курахово.

По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ снабжали через этот населённый пункт свои гарнизоны на территории региона, а также на некоторых участках части Запорожской области, временно оккупированных киевским режимом.