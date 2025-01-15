Ереван, 15 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении вызвало посла РФ в Ереване Сергея Копыркина из-за недовольства высказываниями в эфире российского телевидения. Об этом говорится в заявлении армянского ведомства.

Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости Сергей Копыркин

В МИД республики уточнили, что речь идёт о словах, прозвучавших в эфире одной из новостных программ 12 января. Ведомство сочло, что указанное высказывание якобы направлено против суверенитета и территориальной целостности Армении.

«В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — отметили в министерстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова к диалогу с Арменией и не отказывается от обязательств в военно-политической сфере. Он добавил, что Москва была и остаётся приверженной всему комплексу договорённостей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве.

14 января пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве между Арменией и США. Подписи должны поставить министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подписание Ереваном договора о стратегическом партнёрстве с США суверенным правом Армении. Вместе с тем он добавил, что Соединённые Штаты никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе.