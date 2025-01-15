Горловка, ДНР, 15 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Попытки украинских спецслужб подкупить военнослужащих ВС РФ под Горловкой объясняются агонией Киева и безысходностью ситуации для ВСУ на фронте, заявил в среду, 15 января, советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

Киевские спецслужбы пытаются любой ценой выиграть время, сказал Кимаковский в интервью ТАСС.

«Подкуп, шантаж, запугивание — вот главные инструменты противника, который не может похвастаться мало-мальскими успехами на фронте. Главная причина — это тот провал на фронте, который переживала и переживает украинская сторона», — заявил советник главы ДНР.

В ходе своей неудачной операции ВСУ потеряли большое количество как личного состава, так и военной техники, добавил Кимаковский.

Как передавало ИА Регнум, в ФСБ ранее сообщили, что военная разведка Украины осенью 2023 года пыталась подкупить российских военных, чтобы те оставили позиции в Горловке. Им предлагался 1 млн долларов, также киевские спецслужбы обещали предоставить военнослужащим новые документы.

ФСБ опубликовала запись соответствующего разговора с представителем военной разведки Украины.

В результате операции были выявлены районы сосредоточения частей ВСУ, отмечалось в сообщении. По маршрутам передвижения украинских формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Противник понёс значительные потери в технике и живой силе. 100 тыс. долларов, выплаченные украинскими разведчиками в качестве аванса, пошли на закупку материально-технических средств для российских подразделений, участвующих в СВО.