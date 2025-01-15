Москва, 15 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребёнка в снег и опубликовал в соцсетях соответствующее видео, сообщили 15 января в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Кадр из видео Сергей Косенко

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Косенко арестовали на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания.

Ранее следователи возбудили в отношении Косенко дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 («Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). МВД объявило Косенко в розыск.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года блогер выложил в соцсети видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование подписчиков. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Косенко и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а сам ролик был смонтирован. Позднее Косенко принёс извинения подписчикам, а затем удалил пост с видео.