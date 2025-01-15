Москва, 15 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера проведут переговоры в Москве 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера

«16 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

О готовящемся официальном визите Туадеры в Россию стало известно на текущей неделе. Президент ЦАР прибыл в Москву 15 января. В аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

Предполагается, что глава государства пробудет в российской столице три-четыре дня. Он рассчитывает встретиться с президентом РФ, а также обсудить с представителями РФ сотрудничество в экономике, безопасности и гуманитарной области.

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