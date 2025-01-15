Москва, 15 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Россия осталась на второй позиции в рейтинге военной мощи Global Firepower, уступая только США. Об этом свидетельствует обновлённый в 2025 году «индекс силы».

Евгений Биятов/РИА Новости

Индекс российской армии, согласно ежегодному рейтингу, составляет 0,0788. Показатель американской военной мощи составил 0,0744. За Россией следуют Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания — в шестёрке лидеров не произошло изменений с прошлого года.

В первую десятку также входят Франция, Япония, Турция и Италия. Украина занимает 20-е место, ухудшив позицию по сравнению с 2024 годом. На последних позициях находятся Косово, Сомали, ЦАР, Бенин и Бутан.

Составители рейтинга пояснили, что учитывают более 60 различных факторов — от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии, чтобы оценить военную мощь государств.

В обзоре 2025 года рассматривались показатели 145 стран. При этом чем меньше значение индекса силы, тем большей боевой мощью, по мнению составителей, обладает армия.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя прошлогодний рейтинг Global Firepower, заявил, что по боеспособности российская армия превосходит все остальные. Он отметил, что Россия обладает наибольшим ядерным потенциалом и самыми мощными и быстрыми комплексами доставки. Если говорить о неядерном конфликте, то РФ и здесь на первом месте, так как её военные получили боевой опыт в ходе СВО.