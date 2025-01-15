Москва, 15 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном отвечает интересам обеих стран и не направлен против чьих-либо интересов, заявил в среду, 15 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Щербак/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

После того, как будет подписан договор о партнёрстве, следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений, рассказал Песков.

Подписание договора о стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном запланировано на 17 января, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву и проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств в ходе встречи обсудят перспективы расширения сотрудничества России и Ирана, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее сообщил, что соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. За последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ, отметил он.

В июле Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. В октябре Путин провёл встречу с иранским президентом. Он отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене, и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

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