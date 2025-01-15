Донецк, 15 января, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Вместо разрушенного в 2014–2015 годах аэропорта в Донецке построят новый. Об этом 15 января сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в сообщении по случаю 10-й годовщины освобождения донецкого аэропорта.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Уже в этом году мы начнём подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Пушилин напомнил, что бои за этот важный объект длились практически 35 дней. Освобождение аэропорта, по его словам, стало не только стратегической победой ДНР, символом героизма народного ополчения, но и сильным психологическим ударом по противнику.

«Сегодня донецкий аэропорт остаётся символом мужества жителей Донбасса и обретает новый смысл как символ возрождения региона», ― отметил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин летом 2023 года заявил, что аэропорт Донецка, который был сильно повреждён в ходе боевых действий, планируется восстановить в ближайшие пять лет. По его словам, в ближайшие два года восстанавливать воздушную гавань не будут. На 2026 год запланированы изыскательные работы.

Донецкий аэропорт построили в 1930-х годах. С 2014 года аэропорт не использовался по своему прямому назначению. В это время за аэропорт шли ожесточённые бои между ополченцами ДНР и ВСУ. Многие сооружения на его территории были разрушены. В 2022 году Пушилин заявил о зачистке территории вокруг аэропорта Донецка от украинских военных.

Министр транспорта Виталий Савельев летом 2023 года заявил, что аэропорт Мариуполя введут в работу до 2025 года. Он отметил, что его будут использовать для гражданских перевозок. По словам Савельева, в новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, но позднее.