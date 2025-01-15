Москва, 15 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Почти 700 тысяч москвичей посетили катки проекта «Зима в Москве» во время новогодних каникул. Главными ледовыми площадками стали катки на ВДНХ, в «Лужниках» и Парке Горького. Покататься на коньках, увидеть выступления фигуристов, принять участие в мастер-классах можно в столичных парках, на площадках «Московских сезонов» и не только.

Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Более пяти тысяч посетителей собрались на катке на ВДНХ, чтобы встретить 2025 год. На ледовой сцене выступили звезды фигурного катания Максим Ковтун и Майя Хромых. Для гостей прошел показ ледового шоу «Двенадцать месяцев» под руководством Ирины Слуцкой, а также они увидели выступления артистов цирка на льду и танцевальных коллективов. После боя курантов гостей ждал концерт в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки с участием артистов цирка на льду, инструментального коллектива, а также прошла анимационная программа.

В этом году впервые катки открылись рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах и на Болотной площади.

На катке в Парке Горького в новогоднюю ночь состоялись концерт Музыкальной академии Ларисы Долиной и ледовое шоу «Щелкунчик: ледовая сказка Ильи Авербуха», а в саду «Эрмитаж» — дискотека на льду и интерактивная программа с участием сказочных персонажей. В ландшафтном парке «Митино» состоялся новогодний маскарад «Льдинки и кристаллики на льду».

Для гостей сада имени Н. Э. Баумана, сада «Эрмитаж», Бабушкинского парка, парков «Ангарские пруды», «Ходынское поле» и 50-летия Октября в новогоднюю ночь состоялся специальный показ «Щелкунчика» Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича. Трансляцию на больших экранах увидели более двух тысяч человек.

В саду имени Н. Э. Баумана 4 января представили «Ледяную симфонию». Катание проходило под выступления профессиональных фигуристов, а гости могли послушать живую музыку в исполнении симфонического оркестра, а также увидеть световое шоу. Все желающие также могли принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. Событие посетили свыше 980 человек.

«Рождественский бал» ждал гостей парка «Ходынское поле» 7 января. Весь парк в этот день стал яркой праздничной площадкой с шествием акробатов и ходулистов, конкурсами, спектаклями под звуки живой музыки. А на льду для гостей выступили фигуристы. Мероприятие посетили более 3,5 тысячи человек.

На зимних каникулах на катке в саду «Эрмитаж» проходили семейные кинопоказы и мастер-классы, организованные в рамках фестиваля Winter Fest. На катке в Парке Горького на протяжении каникул выступали современные музыканты и диджеи — посетители катались под живую музыку разнообразных жанров, таких, например, как инди и поп-рок.

В этом году впервые катки открылись рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах и на Болотной площади. Также на Воробьевых горах работает ярмарка, где благотворительные фонды представили товары, созданные своими подопечными: елочные игрушки, мыло, свечи и многое другое. С момента открытия удалось собрать более 130 тысяч рублей. Вырученные средства направят в пять организаций.

В выходные дни жители столицы могут посетить экоферму. Здесь предлагают присоединиться к мастер-классам, покататься на упряжках с хаски, сделать фотографии с северными оленями, а также увидеть пару альпак — Леди и Бродягу.