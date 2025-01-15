Киев, 15 января, 2025, 11:34 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского осталось мало вариантов сохранить власть в стране на фоне сокращения числа его союзников. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает всё яснее понять, что заинтересован в его замене», — указано в публикации.

Аналитик отметил, что Зеленский опасается прихода к власти бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, поэтому всеми силами пытается сохранить на своей стороне оставшихся сторонников.

В начале декабря «Страна. ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим отмечается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке боевых действий по линии фронта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также уверен, что Зеленский не сможет долго находиться на своём посту, поскольку никому не нужен. По его словам, история совсем скоро «сольёт его в выгребную яму с нечистотами». Медведев также назвал главу киевского режима «просроченным». Медведев выразил уверенность в том, что Зеленского, который поддерживается США, ждёт либо политическая эмиграция, либо публичная казнь.